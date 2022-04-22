Зеленский: отказ Кремля от Пасхального перемирия показал настоящее отношение к христианской вере
Президент Украины Владимир Зеленский высказался об отказе России на предложение генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша о "пасхальной гуманитарной паузе" в боевых действиях. Глава государства подчеркивает, что это стало хорошей демонстрацией истинного отношения Кремля к христианству.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ночное обращение президента.
"К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из наиболее радостных и важных праздников", - сказал Зеленский.
При этом глава государства отмечает, что украинцы сохраняют надежду.
"Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть", - говорит президент.
Ранее сообщалось, что РФ отказалась от предложения ввести Пасхальное перемирие в Украине на 4 дня, приняв такое решение спустя несколько часов после призыва генсека ООН.
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