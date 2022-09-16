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Зеленский об освобождении Харьковской области: снова сделали то, что считали невозможным

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Освобождение почти всех районов Харьковской области, которые более пяти месяцев находились под оккупациоей, является беспрецедентным движением украинских воинов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"На сегодняшний день почти вся Харьковская область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным", - написал глава государства.

Он отметил, что российская армия находилась в Харьковской области более пяти месяцев. И за это время оккупанты даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали, вывозили.

"Оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Россия не может принести ничего другого, кроме геноцида", - добавил президент.

Зеленский также опубликовал несколько фотографий, сделанных в Харьковской области, после ее освобождения от оккупантов.

Фото: Харьковская область после российской оккупации (t.me/V_Zelenskiy_official)

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что разрушения, которые нанесли оккупанты в Изюме Харьковской области сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.

Также мы писали, что в Изюме найдено массовое захоронение людей. По данным правоохранителей, там похоронены около 440 человек.

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