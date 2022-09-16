Зеленский об освобождении Харьковской области: снова сделали то, что считали невозможным

"На сегодняшний день почти вся Харьковская область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным", - написал глава государства.

Он отметил, что российская армия находилась в Харьковской области более пяти месяцев. И за это время оккупанты даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали, вывозили.

"Оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Россия не может принести ничего другого, кроме геноцида", - добавил президент.

Зеленский также опубликовал несколько фотографий, сделанных в Харьковской области, после ее освобождения от оккупантов.

Фото: Харьковская область после российской оккупации (t.me/V_Zelenskiy_official)