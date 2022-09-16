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Зеленський про звільнення Харківської області: знову зробили те, що вважали за неможливе

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Звільнення майже всіх районів Харківської області, які понад п'ять місяців перебували під окупацією, є безпрецедентним рухом українських воїнів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"На сьогоднішній день майже вся Харківська область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав за неможливе", - написав глава держави.

Він зазначив, що російська армія перебувала у Харківській області понад п'ять місяців. І за цей час окупанти навіть не намагалися зробити щось для людей, лише знищували, забирали, вивозили.

"Залишили після себе спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку. Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду", - додав президент.

Зеленський також опублікував кілька фотографій, зроблених на Харківщині, після її звільнення від окупантів.

Фото: Харківська область після російської окупації (t.me/V_Zelenskiy_official)

Раніше в Міноборони України повідомили, що руйнування, які завдали окупанти в Ізюмі Харківської області, можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в кількох Бородянках, а за кількістю жертв - мінімум з двома Бучами Київської області.

Також ми писали, що в Ізюмі знайдено масове поховання людей . За даними правоохоронців, там поховано близько 440 людей.

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Володимир ЗеленськийХарків