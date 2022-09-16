Зеленський про звільнення Харківської області: знову зробили те, що вважали за неможливе

"На сьогоднішній день майже вся Харківська область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав за неможливе", - написав глава держави.

Він зазначив, що російська армія перебувала у Харківській області понад п'ять місяців. І за цей час окупанти навіть не намагалися зробити щось для людей, лише знищували, забирали, вивозили.

"Залишили після себе спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку. Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду", - додав президент.

Зеленський також опублікував кілька фотографій, зроблених на Харківщині, після її звільнення від окупантів.

Фото: Харківська область після російської окупації (t.me/V_Zelenskiy_official)