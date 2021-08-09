Зеленский осуществил ряд назначений в Вооруженных силах: кто получил должность

Так, украинский президент назначил:

Николая Олещука - командующим воздушных сил Украины;

- командующим воздушных сил Украины; Максима Миргородского - командующим Десантно-штурмовых войск;

- командующим Десантно-штурмовых войск; Андрея Ковальчука - командующим оперативного командования "Юг";

- командующим оперативного командования "Юг"; Олега Микаца - командующим оперативного командования "Восток";

- командующим оперативного командования "Восток"; Сергея Литвинова - командующим оперативного командования "Запад";

- командующим оперативного командования "Запад"; Владимира Коваля - заместителем начальника Генерального штаба.

Что известно о новых командующих

Новый командующий ДШВ Максим Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и стал первым участником войны на Донбассе, который стал полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

Андрей Ковальчук, который получил должность командующего ОК "Юг", удостоен звания Герой Украины, а во время активных боев на Донбассе командовал 80-й аэромобильной бригадой. Он также участвовал в защите Луганского аэропорта и был дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.

Генерал-майор Олег Микац, ставший новым командующим ОК "Восток", с сентября 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта. Его считают одним из ключевых командиров в этих боях.

Полковник Сергей Литвинов был награжден орденом "За мужество" III степени за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий.