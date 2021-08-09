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Зеленский осуществил ряд назначений в Вооруженных силах: кто получил должность

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский осуществил ряд назначений в руководстве Вооруженных сил Украины. Новые командующие войсками были представлены главой государства сегодня во время визита на остров Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Так, украинский президент назначил:

  • Николая Олещука - командующим воздушных сил Украины;
  • Максима Миргородского - командующим Десантно-штурмовых войск;
  • Андрея Ковальчука - командующим оперативного командования "Юг";
  • Олега Микаца - командующим оперативного командования "Восток";
  • Сергея Литвинова - командующим оперативного командования "Запад";
  • Владимира Коваля - заместителем начальника Генерального штаба.

Что известно о новых командующих

Новый командующий ДШВ Максим Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и стал первым участником войны на Донбассе, который стал полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

Андрей Ковальчук, который получил должность командующего ОК "Юг", удостоен звания Герой Украины, а во время активных боев на Донбассе командовал 80-й аэромобильной бригадой. Он также участвовал в защите Луганского аэропорта и был дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.

Генерал-майор Олег Микац, ставший новым командующим ОК "Восток", с сентября 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта. Его считают одним из ключевых командиров в этих боях.

Полковник Сергей Литвинов был награжден орденом "За мужество" III степени за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украины