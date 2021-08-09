Зеленський здійснив низку призначень в Збройних силах: хто отримав посаду

Так, український президент призначив:

Миколу Олещука - командувачем Повітряних сил України;

- командувачем Повітряних сил України; Максима Миргородського - командувачем Десантно-штурмових військ;

- командувачем Десантно-штурмових військ; Андрія Ковальчука - командувачем оперативного командування "Південь";

- командувачем оперативного командування "Південь"; Олега Мікаца - командувачем оперативного командування "Схід";

- командувачем оперативного командування "Схід"; Сергія Літвінова - командувачем оперативного командування "Захід";

- командувачем оперативного командування "Захід"; Володимира Коваля - заступником начальника Генерального штабу.

Що відомо про нових командувачів

Новий командувач ДШВ Максим Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та став першим учасником війни на Донбасі, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

Андрій Ковальчук, який отримав посаду командувача ОК "Південь", удостоєний звання Герой України, а під час активних боїв на Донбасі командував 80-ю аеромобільною бригадою. Він також брав участь у захисті Луганського аеропорту та був двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.

Генерал-майор Олег Мікац, який став новим командувачем ОК "Схід", з вересня 2014 року керував обороною Донецького аеропорту. Його вважають одним з ключових командирів у цих боях.

Полковник Сергій Літвінов був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій.