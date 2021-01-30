Зеленський остался "немного зол" на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский остался немного зол на Дональда Трампа. Американский президент оставил пост президента 20 января.

Об этом Зеленский сказал в интервью в программе Axios на американском телеканале HBO.

Отвечая на вопрос ведущего, злится ли он на Трампа, Зеленский сказал: "Немного". После этого он засмеялся.

Полная версия интервью должна быть обнародована в воскресенье, 31 января, на телеканале HBO.

Напомним, в 2019 году разгорелся политический скандал вокруг разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Демократы обвиняли главу США в давлении для получения компромата на его главным конкурентом на президентских выборах - Джо Байденом. После этого был инициирован импичмент. Однако Сенат, где большинство мест было у республиканцев, не поддержал такое решение.

В своих мемуарах экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский президент относился к украинским властям как к инструменту для достижения политических целей, в частности - для компромата на Джо Байдена.