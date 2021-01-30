Зеленський залишився "трохи злий" на Трампа

Президент України Володимир Зеленський залишився трохи злий на Дональда Трампа. Американський президент залишив посаду президента 20 січня.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю у програмі Axios на американському телеканалі HBO.

Відповідаючи на питання ведучого, злиться він на Трампа, Зеленський сказав: "Трохи". Після цього він засміявся.

Повна версія інтерв'ю повинна бути оприлюднена у неділю, 31 січня, на телеканалі HBO.

Нагадаємо, у 2019 році розгорівся політичний скандал навколо розмови Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Демократи звинувачували голову США в тиску для отримання компромату на його головним конкурентом на президентських виборах - Джо Байденом. Після цього був ініційований імпічмент. Проте Сенат, де більшість місць було у республіканців не підтримав таке рішення.

У своїх мемуарах екс-радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що американський президент ставився до української влади як до інструменту для досягнення політичних цілей, зокрема - для компромату на Джо Байдена.