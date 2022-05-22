Не только Польша. Зеленский хочет подписать с соседями договор об особом статусе граждан

Сама идея о зеркальном уважении в отношениях с соседями возникла еще задолго до войны. Польша сегодня в этом списке №1, но планируется подписание договоров и с другими соседями Украины.

"Сама идея об уважении, о зеркальном уважении в отношениях с соседями возникла у нас еще задолго до войны. Я бы очень хотел, чтобы соответствующие законы и договоры были подписаны, приняты и ратифицированы в парламентах соседей Украины. Да, Польша сегодня в этом списке №1, и я все буду делать, чтобы соответствующие договоры были подписаны со всеми нашими соседями. Кроме тех, кто считает себя не соседями, а хозяевами на нашей земле", - сказал Зеленский.