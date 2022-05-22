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Не лише Польща. Зеленський хоче підписати з сусідами договір про особливий статус громадян

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сама ідея про дзеркальну повагу у відносинах із сусідами виникла ще задовго до війни. Польща сьогодні в цьому списку №1, але планується підписання договорів і з іншими сусідами України.

Про це на спільному брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

"Сама ідея про повагу, про дзеркальну повагу у відносинах із сусідами виникла в нас ще задовго до війни. Я б дуже хотів, щоб відповідні закони та договори були підписані, проголосовані та ратифіковані у парламентах сусідів України. Так, Польща сьогодні в цьому списку №1, і я все робитиму, щоб відповідні договори були підписані з усіма нашими сусідами. Окрім тих, хто вважає себе не сусідами, а господарями на нашій землі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував введення особливого статусу польських громадян в нашій країні. Відповідний законопроект він подасть до Верховної ради.

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Володимир Зеленський