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Зеленський про ордер на арешт Путіна: рішення, з якого почнеться історична відповідальність

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П'ятниця 17 березня 2023 20:24
Зеленський про ордер на арешт Путіна: рішення, з якого почнеться історична відповідальність Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Видача ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна є рішенням, з якого почнеться історична відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Керівник держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей - незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію", - йдеться у заяві.

Зеленський заявив, що здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу вищого керівника РФ.

"Розділяти дітей із сімʼями, позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на російській території, розпорошувати по віддалених регіонах - усе це очевидно російська державна політика, державні рішення, державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави", - додав президент.

Він подякував команді прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному суду та всім у світі, хто допомагає Україні боротися за справедливість. Глава держави розповів, що наразі вдалося повернути трохи більш як 300 дітей з усіх, які були вивезені силою, вкрадені з України.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд (Гаага, Нідерланди) видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна. РБК-Україна зібрало все, що відомо на цей час у матеріалі - "Історичне рішення. Гаага видала ордер на арешт Путіна: що чекає на диктатора".

Генеральний прокурор України Андрій Костін пояснив, що надає ордер Гааги на арешт Путіна.

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