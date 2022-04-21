Зеленский опроверг полный захват Мариуполя: там остаются наши военные

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление Сергея Шойгу о якобы полностью захваченном российскими войсками Мариуполе. Глава государства подчеркнул, что в осажденном городе находятся украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского по итогам встречи с премьерами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксен.

"Мне неизвестно, что сообщает россиянам министр обороны РФ. Я знаю, что большинство Мариуполя давно захватили, есть часть нашего города, где находятся (украинские - ред.) военные. Пока они там остаются", - сказал Зеленский.

Напомним, утром 21 апреля Шойгу доложил Путину о якобы полном захвате Мариуполя. Глава Кремля выслушал доклад и приказал отметить штурм "Азовстали".

Отметим, ранее бойцы полка "Азов", которые продолжают удерживать позиции на "Азовстали" заявили, что оккупанты не дают выйти мирным жителям с территории завода.

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