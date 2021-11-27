Зеленский определил мероприятия к 90-й годовщине Голодомора

С целью надлежащей организации и проведения мероприятий в связи с 90-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов - геноцида украинского народа, достойного чествования памяти жертв голодоморов первой половины XX века в Украине, согласно указу президента, Кабинет министров должен создать организационный комитет.

Его сопредседателями Владимир Зеленский определил премьер-министра Дениса Шмыгаля и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В состав комитета войдут ученые, представители общественных объединений, центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных громад.

На основе предложений организационного комитета утверждается план мероприятий на 2022-2023 годы, посвященных 90-й годовщине Голодомора.

Такие мероприятия предусматривают, в частности, проведение в День памяти жертв голодоморов в Киеве и других населенных пунктах мемориальных мероприятий; организацию в 2023 году Международного форума к 90-й годовщине Голодомора; освещение темы голодоморов первой половины XX века в Украине в художественных и творческих проектах, в том числе в произведениях кинематографии; выпуск в обращение почтовой марки и конверта и т. п.

В то же время должны быть решены вопросы установки в других государствах памятников и памятных знаков жертвам Голодомора 1932-1933 годов, создания и открытия в Вашингтоне, столице США, музейной экспозиции Голодомора в Украине, завершения реконструкции первой очереди и строительство и ввод в эксплуатацию второй очереди Национального музея Голодомора-геноцида, строительство в Киеве памятника исследователю голодоморов в Украине Джеймсу Мейсу.

Также должны быть решены вопросы обеспечения широкого освещения подготовки и проведения мероприятий в связи с 90-й годовщиной Голодомора, обеспечения в установленном порядке финансирования расходов на их организацию и проведение.

В связи с этим поручения также получили Министерство иностранных дел, областные госадминистрации и КГГА.