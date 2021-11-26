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Более 80% украинцев признают Голодомор геноцидом

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Украина, Пятница 26 ноября 2021 14:25
Более 80% украинцев признают Голодомор геноцидом Фото: Голодомор признают геноцидом 85% граждан (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

В 2021 году 85% опрошенных соглашаются с утверждением, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа. Отрицают это 13% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Более 80% украинцев признают Голодомор геноцидом

Тех, кто отрицают геноцид, больше всего на востоке и юге (каждый четвертый-пятый опрошенные в этих макрорегионах).

Более 80% украинцев признают Голодомор геноцидом

Их также больше среди избирателей партий "Оппозиционная платформа - За життя", партии Мураева "Наши", партии Шария.

Более 80% украинцев признают Голодомор геноцидом

По данным опроса, 68% граждан отметили, что хорошо знают о том, что в последнюю субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов в Украине. Еще 24% отметили, что что-то слышали об этом, 8% - вообще не знают.

Более 80% украинцев признают Голодомор геноцидом

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 19-21 ноября 2021 года среди 1600 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Напомним, в ноябре 2019 года 82% граждан считали, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа.

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