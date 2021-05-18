ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский определил членов конкурсной комиссии на должность главы БЭБ: список

Новина українською →
Киев, Вторник 18 мая 2021 21:27
Зеленский определил членов конкурсной комиссии на должность главы БЭБ: список Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о конкурсной комиссии на должность директора Бюро экономической безопасности. Решение СНБО определяет состав этой конкурсной комиссии.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Так, на заседании СНБО 14 мая решили определить членами комиссии по проведению конкурса на должность директора БЭБ таких лиц:

  • Александр Литвиненко - директор Национального института стратегических исследований;
  • Тимофей Милованов - внештатный советник руководителя ОП и экс-министр экономики;
  • Юлия Свириденко - заместитель руководителя ОП.

Указ вступил в силу со дня его опубликования, а контроль за выполнением решения был возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Напомним, 12 мая правительство официально создало Бюро экономической безопасности, которое получит полномочия СБУ и налоговой милиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Бюро экономической безопасности будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.

Как писало РБК-Украина, закон "О Бюро экономической безопасности Украины" был принят Верховной радой в январе вступил в силу 25 марта 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Служба безопасности Украины СНБО комиссия
NEWS
Украина планирует приобрести противоракетную систему вроде "Железного купола", - Таран
Украина планирует приобрести противоракетную систему вроде "Железного купола", - Таран
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине