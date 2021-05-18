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Зеленський визначив членів конкурсної комісії на посаду глави БЕБ: список

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 21:27
Зеленський визначив членів конкурсної комісії на посаду глави БЕБ: список Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо конкурсної комісії на посаду директора Бюро економічної безпеки. Рішення РНБО визначає склад цієї конкурсної комісії.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, на засіданні РНБО 14 травня вирішили визначити членами комісії з проведення конкурсу на посаду директора БЕБ таких осіб:

  • Олександр Литвиненко - директор Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Тимофій Милованов - позаштатний радник керівника ОП та екс-міністр економіки;
  • Юлія Свириденко - заступник керівника ОП.

Указ набрав чинності з дня його опублікування, а контроль за виконанням рішення було покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Нагадаємо, 12 травня уряд офіційно створив Бюро економічної безпеки, яке отримає повноваження СБУ та податкової міліції у сфері боротьби з економічними злочинами. Бюро економічної безпеки буде займатися усіма злочинами в сфері економіки.

Як писало РБК-Україна, закон "Про Бюро економічної безпеки України" був ухвалений Верховною радою у січні набув чинності 25 березня 2021 року.

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