Зеленський визначив членів конкурсної комісії на посаду глави БЕБ: список
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо конкурсної комісії на посаду директора Бюро економічної безпеки. Рішення РНБО визначає склад цієї конкурсної комісії.
Так, на засіданні РНБО 14 травня вирішили визначити членами комісії з проведення конкурсу на посаду директора БЕБ таких осіб:
- Олександр Литвиненко - директор Національного інституту стратегічних досліджень;
- Тимофій Милованов - позаштатний радник керівника ОП та екс-міністр економіки;
- Юлія Свириденко - заступник керівника ОП.
Указ набрав чинності з дня його опублікування, а контроль за виконанням рішення було покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.
Нагадаємо, 12 травня уряд офіційно створив Бюро економічної безпеки, яке отримає повноваження СБУ та податкової міліції у сфері боротьби з економічними злочинами. Бюро економічної безпеки буде займатися усіма злочинами в сфері економіки.
Як писало РБК-Україна, закон "Про Бюро економічної безпеки України" був ухвалений Верховною радою у січні набув чинності 25 березня 2021 року.