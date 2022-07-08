Зеленский описал ситуацию на всех фронтах и назвал самое сложное направление

Сейчас ситуация на фронтах по всей Украине разная. Однако самое сложное направление сейчас именно на Донбассе, где Россия не считает ни своего оружия, ни потерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью CNN.
"На востоке очень сложная ситуация для нас. У нас разная ситуация по всей стране, но самая сложная именно на Донбассе. У них (оккупантов - ред.) больше артиллерии, РСЗО, жертв, но они не считают как не считают технику, так и не считают потери, а мы считаем прежде всего наших людей, потому что наш народ - наше оружие", - рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, чтобы такого преимущества в технике, прежде всего в артиллерии у врага не было, Украина обращается всегда к своим партнерам за помощью.
"Что касается юга, то там ситуация немного легче, поскольку мы сдерживаем ее, а некоторых случаях контратакуем", - отметил Зеленский.
По его словам, если говорить о Харьковском направлении, то там освобожден весь регион, но тем не менее, там не просто, ведь оккупанты оставили там свои группировки.
"Но в целом надо стабилизировать ситуацию на востоке", - подытожил президент.
Напомним, по данным британской разведки вдоль линии фронта в Донецкой области продолжаются сильные обстрелы, но Россия не добилась значительных успехов, войска переформировываются после наступления прошлой неделе.
Добавим, сейчас враг сосредотачивает все свои силы взятие под контроль дороги Бахмут-Лисичанск, а также пытается захватить Белогоровку.
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