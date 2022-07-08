Зеленский описал ситуацию на всех фронтах и назвал самое сложное направление

"На востоке очень сложная ситуация для нас. У нас разная ситуация по всей стране, но самая сложная именно на Донбассе. У них (оккупантов - ред.) больше артиллерии, РСЗО, жертв, но они не считают как не считают технику, так и не считают потери, а мы считаем прежде всего наших людей, потому что наш народ - наше оружие", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, чтобы такого преимущества в технике, прежде всего в артиллерии у врага не было, Украина обращается всегда к своим партнерам за помощью.

"Что касается юга, то там ситуация немного легче, поскольку мы сдерживаем ее, а некоторых случаях контратакуем", - отметил Зеленский.

По его словам, если говорить о Харьковском направлении, то там освобожден весь регион, но тем не менее, там не просто, ведь оккупанты оставили там свои группировки.

"Но в целом надо стабилизировать ситуацию на востоке", - подытожил президент.