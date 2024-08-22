Зеленський про операцію України в Курській області: це не лише справедливо, але й ефективно

Глава держави нагадав, щойно повернувся до Києва з районів Сумської області, які межують із Росією, і звідки українські підрозділи "надзвичайно ефективно" відповідають ворогові на вторгнення. Вони відправляють війну росіянам додому.

"І це абсолютно справедливо. Але крім справедливості, це також дуже ефективно. Ми всі повинні розуміти: щоб вигнати окупанта з нашої землі, ми повинні створювати російській державі якнайбільше проблем на її території. І ця героїчна робота все більш влучна, все більше далекобійна, все більш результативна", - зазначив президент.

Він наголосив, що українські операції в Донецькій, Харківській, Херсонській областях, звільнення Чорного моря від російського флоту, операція у Курській області та практично щоденні удари по військових об'єктах росіян - "системний шлях захисту України, шлях завершення цієї війни на умовах незалежної України".