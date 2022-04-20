Зеленский: операции России в Украине могут быть прелюдией к еще большему насилию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проводимые Россией военные операции могут быть прелюдией к еще большему насилию. Глава государства добавил, что российские войска предпочитают разорять захваченные территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу BFM TV.
"Россияне еще не мобилизовали все свои средства, и это может быть тактическим (ходом - ред.). Поэтому я не могу сегодня утверждать, что крупномасштабное наступление (России - ред.) уже началось", - сказал он.
Зеленский добавил, что российские оккупанты предпочитают разорять захваченные территории, а не занимать их. "Россияне наступают и не оставляют за собой городов. Они не занимают эти города, потому что больше нечего занимать. Нет больше зданий и жителей", - подчеркнул глава государства.
Напомним, накануне Зеленский назвал ситуацию в осажденном Мариуполе "максимально жесткой". По его словам, над защитниками и жителями города нависа смертельная угроза.
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