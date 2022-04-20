Зеленський: операції Росії в Україні можуть бути прелюдією до ще більшого насильства

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові операції, що проводяться Росією, можуть бути прелюдією до ще більшого насильства. Глава держави додав, що російські війська воліють розоряти захоплені території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу BFM TV.
"Росіяни ще не мобілізували всі свої кошти, і це може бути тактичним (ходом - ред.). Тому я не можу сьогодні стверджувати, що великомасштабний наступ (Росії - ред.) вже почався", - сказав він.
Зеленський додав, що російські окупанти воліють розоряти захоплені території, а не займати їх. "Росіяни наступають і не залишають за собою міст. Вони не займають ці міста, тому що більше нічого займати. Немає більше будівель і жителів", - підкреслив глава держави.
Нагадаємо, напередодні Зеленський назвав ситуацію в обложеному Маріуполі "максимально жорсткою". За його словами, над захисниками і жителями міста нависла смертельна загроза.
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