Зеленский в ООН: оккупация Крыма и российская агрессия на Донбассе - это война в Европе

Оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе - это война не только на территории Украины. Это война в Европе.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Генассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины Организации Объединенных Наций, сообщает пресс-служба ОП.

Зеленский отметил, что 75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны.

"Но оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этого урока не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире", - сказал Зеленский.

Он отметил, что мир и процветание остаются ценностями, за которые люди проливают кровь в разных уголках мира.

"За предыдущие 75 лет человечество поднялось на высочайшие вершины, погрузилось в глубокие траншеи, покорило космос и даже с помощью новых технологий может проводить заседания ООН дистанционно. Поэтому действительно ли мы не способны остановить агрессию и войны? Нужно ли нам больше кровавых уроков, чтобы переосмыслить свое существование на этой планете? ", - добавил украинский президент.

Ранее сообщалось, что в Генеральной ассамблее ООН включили в повестку дня 75-й сессии ситуацию в аннексированном Крыму и на Донбассе.

РБК-Украина писало, что Украина в ООН сообщила о проведении Российской Федерацией местных "выборов" в оккупированном Крыму.