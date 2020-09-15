Украина в ООН призвала к новым санкциям против России из-за местных "выборов" в Крыму

Фото: Сергей Кислица и Антонио Гуттериш (facebook.com/UKRinUN)

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица проинформировал Генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша и членов Совбеза ООН о проведении Российской Федерацией местных "выборов" в оккупированном Крыму. Украина не признает результатов такого "волеизъявления".

Об этом сообщается в пресс-службе Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

Украинские дипломаты призвали иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций.

В частности, отмечается, что "выборы" в Крыму являются продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Псевдовыборы составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН. Все причастные к подготовке и проведению незаконного "голосования" во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины", - говорится в заявлении.

Ранее Европейский Союз (ЕС) заявил о непризнании местных и региональных "выборов" в аннексированном Крыму 13 сентября.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины осудили российские "выборы" в Крыму.