Зеленський: ООН не може завершити війну, для цього є формула миру

Організація Об'єднаних Націй не може розв’язати питання війни та миру. Проте для цього є українська формула миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН.
"На жаль, в ООН неможливо по-справжньому й справедливо розв’язувати питання війни та миру, оскільки в Раді Безпеки надто багато залежить від права вето. Коли агресор використовує право вето, ООН безсила зупинити війну", - підкреслив президент.
Однак він зауважив, що саме для цього Україна розробила формулу миру.
"Але формула миру може це зробити - знову ж таки, у ній немає права вето. Ось чому це найкраща можливість для досягнення миру - усі рівні, і вона ефективна та всеосяжна", - наголосив він.
Нагадаємо, що Україна започаткувала власні мирні ініціативи для дипломатичного врегулювання війни. Йдеться про формулу миру та саміт миру для її реалізації.
Водночас низка країн запропонували власні "мирні плани" щодо війни в України. Серед них Китай та Бразилія. Їх пропозиція полягає у заклику до деескалації ситуації та відновлення прямого діалогу, не вимагаючи від Росії відступу.
Президент Володимир Зеленський відкинув альтернативні "мирні плани" та назвав їх "деструктивними".
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