Зеленский в ООН: Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совбез?

"Так где эта безопасность, которую должен гарантировать Совет безопасности? Ее нет, хотя и есть Совет безопасности. Где мы, ради которого создавалась ООН? Просто не может эффективно работать", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и при этом ее военные в Украине делают то же, что и террористы ИГИЛ.

"Россия разрушает внутреннее единство государств, разрушает государственные границы, проводит последовательную политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия", - добавил Зеленский.