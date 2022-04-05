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Зеленський в ООН: де ця безпека, яку має гарантувати Радбез?

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі в ООН зазначив, що Рада безпеки повинна гарантувати безпеку. Однак, за його словами, організація не може її забезпечити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського в ООН.

"Так де ця безпека, яку має гарантувати Рада безпеки? Її немає, хоча і є Рада безпеки. Де ми, заради якого створювалася ООН? Просто не може ефективно працювати", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і при цьому її військові в Україні роблять те саме, що й терористи ІДІЛ.

"Росія руйнує внутрішню єдність держав, руйнує державні кордони, проводить послідовну політику знищення етнічної та релігійної різноманітності", - додав Зеленський.

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