Зеленський: окупанти на Донбасі кинули 2 тисячі "зеків" проти ВСУ

"Ситуація на передовій за минулу добу істотних змін не зазнала. Ключові гарячі точки на Донбасі – Соледар та Бахмут, там тривають дуже важкі бої. Проти наших сил окупанти кинули всіх, кого могли, зокрема й 2 тисячі "зеків" – вони серед найманців саме там. І це "зеки" з великими термінами покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії", - пояснив Зеленський.

Президент України також подякував усім українським воїнам, які героїчно тримають позиції і під Бахмутом, і під Соледаром, і на всіх інших напрямках, де зараз тривають бойові зіткнення – на сході та на півдні держави.