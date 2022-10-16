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Зеленський: окупанти на Донбасі кинули 2 тисячі "зеків" проти ВСУ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Ключові гарячі точки на Донбасі – це Соледар та Бахмут, окупанти кинули проти українських військових дві тисячі в'язнів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Ситуація на передовій за минулу добу істотних змін не зазнала. Ключові гарячі точки на Донбасі – Соледар та Бахмут, там тривають дуже важкі бої. Проти наших сил окупанти кинули всіх, кого могли, зокрема й 2 тисячі "зеків" – вони серед найманців саме там. І це "зеки" з великими термінами покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії", - пояснив Зеленський.

Президент України також подякував усім українським воїнам, які героїчно тримають позиції і під Бахмутом, і під Соледаром, і на всіх інших напрямках, де зараз тривають бойові зіткнення – на сході та на півдні держави.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Також раніше у Міністерстві оборони України показали відео із позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниБахмутВторгнення Росії до України