Зеленский одобрил закон, необходимый для завершения демаркации госграницы

Президент Владимир Зеленский сегодня подписал закон об обновлении сведений Госземкадастра относительно государственной границы. Этот документ позволит завершить демаркацию госграницы Украины.

Документ позволяет внести в Государственный земельный кадастр сведения о государственной границе Украины на основании утвержденных документов демаркации госграницы.

Кроме того, документ предусматривает исключение из видов документации по землеустройству документации по определению и установлению на местности границы Украины.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.