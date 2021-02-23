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Зеленский одобрил закон, необходимый для завершения демаркации госграницы

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 18:38
Зеленский одобрил закон, необходимый для завершения демаркации госграницы Фото: украинские пограничники (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский сегодня подписал закон об обновлении сведений Госземкадастра относительно государственной границы. Этот документ позволит завершить демаркацию госграницы Украины.

О подписании документа сообщил Офис президента.

Документ позволяет внести в Государственный земельный кадастр сведения о государственной границе Украины на основании утвержденных документов демаркации госграницы.

Кроме того, документ предусматривает исключение из видов документации по землеустройству документации по определению и установлению на местности границы Украины.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, парламент поддержал этот законопроект 2 февраля 2021 года. Документ поддержали 294 народных депутатов.

Добавим, этот законопроект Кабинет министров поддержал еще в начале августа, а в первом чтении Рада приняла его в начале ноября 2020 года.

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