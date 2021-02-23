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Зеленський схвалив закон, необхідний для завершення демаркації держкордону

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 18:38
Зеленський схвалив закон, необхідний для завершення демаркації держкордону Фото: українські прикордонники (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон про оновлення відомостей Держземкадастру щодо державного кордону. Цей документ дозволить завершити демаркацію держкордону України.

Про підписання документу повідомив Офіс президента.

Документ дозволяє внести до Державного земельного кадастру відомості про державний кордон України на підставі затверджених документів демаркації держкордону.

Крім того, документ передбачає виключення з-поміж видів документації із землеустрою документації щодо визначення та встановлення на місцевості державного кордону України.

Закон набере чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, парламент підтримав цей законопроект 2 лютого 2021 року. Документ підтримали 294 народних депутатів.

Додамо, цей законопроект Кабінет міністрів підтримав ще на початку серпня, а у першому читанні Рада прийняла його на початку листопада 2020 року.

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