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Зеленський схвалив скасування паперових трудових книжок: де рахуватимуть стаж

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 18:54
Зеленський схвалив скасування паперових трудових книжок: де рахуватимуть стаж Фото: трудова книжка (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон № 1217-9, який Верховна рада ухвалила 5 лютого 2021 року. Цей закон передбачає скасування паперових трудових книжок.

Про це повідомляє Офіс президента.

Схвалений главою держави документ передбачає впровадження в Україні електронного обліку трудової діяльності українців. Ці відомості зможуть використовувати для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору чи призначення пенсій.

Закон також врегульовує питання щодо автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду.

Документ встановлює п’ятирічний перехідний період, протягом якого до держреєстру мають перенести відомості з паперових трудових книжок. Протягом цих 5 років паперова трудова книжка та електронна форма будуть застосовуватися разом.

Нагадаємо, закон про скасування паперових трудових книжок був розроблений Кабінетом міністрів.

Більше про те, як працюватиме електронний облік трудової діяльності - на РБК-Україна.

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