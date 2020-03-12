Зеленский одобрил допуск иностранных военных на учения в Украину

Президент Владимир Зеленский подписал свой законопроект №3003 о допуске иностранных военных на учения в Украину. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - 12 марта возвращен с подписью от президента.

Законом одобряется решение главы государства о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях.

В частности, финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений с участием ВСУ на территории Украины и за ее пределами в 2020 году, в сумме 63 824 300 гривен планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных ЗУ "О государственном бюджете Украина на 2020 год" Министерству обороны Украины.

Напомним, Рада приняла данный проект закона авторства президента на внеочередном заседании 4 марта. Документ за основу поддержали 286 нардепов, а в целом - 289 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, 4 февраля Зеленский внес в Верховную раду законопроект №3003.