Зеленский об очищении власти: следующий парламент будет еще "чище"

Президент Владимир Зеленский заявил, что очищение власти сейчас происходит. По его словам, следующий парламент будет еще "чище".

Президент отметил, что считает нужным давать людям шанс.

"Но если они берут взятки, или в чем-то таком принимают участие - давать второй шанс нельзя. Поэтому иногда вы видите серьезные шаги по изменению тех или иных людей, чиновников или некоторых депутатов, которые были уволены из партии "Слуга народа", - сказал Зеленский.

Он добавил, что перед новыми молодыми депутатами стоит соблазн больших денег, который смогут преодолеть лишь действительно сильные люди.

"Большой сопротивление, большие люди, финансовые группы, многие другие руководители партий - они все говорят с этими молодыми депутатами. Велик соблазн, большие деньги. Сильные люди, их к сожалению, немного. В партии "Слуга народа" все же их больше, чем в других партиях. Я рад, что очистка Рады проходит. Следующий парламент будет еще чище. Это важно", - отметил президент.