Зеленський Про очищення влади: наступний парламент буде ще "чистішим"

Президент Володимир Зеленський заявив, що очищення влади зараз відбувається. За його словами, наступний парламент буде ще "чистішим".

Президент зазначив, що вважає за потрібне давати людям шанс.

"Але якщо вони беруть хабарі, або в чомусь такому беруть участь-давати другий шанс не можна. Тому іноді ви бачите серйозні кроки щодо зміни тих чи інших людей, чиновників або деяких депутатів, які були звільнені з партії "Слуга народу", - сказав Зеленський.

Він додав, що перед новими молодими депутатами стоїть спокуса великих грошей, яку зможуть подолати лише дійсно сильні люди.

"Великий опір, великі люди, фінансові групи, багато інших керівників партій - вони всі говорять з цими молодими депутатами. Велика спокуса, великі гроші. Сильні люди, їх на жаль, небагато. У партії "Слуга народу" все ж їх більше, ніж в інших партіях. Я радий, що очищення Ради проходить. Наступний парламент буде ще чистішим. Це важливо", - зазначив президент.