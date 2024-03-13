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Зеленський: очікуємо рішення ЄС щодо затвердження переговорної рамки про вступ України

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна очікує рішення Ради ЄС щодо затвердження переговорної рамки про вступ до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Президент нагадав, що вчора, 12 березня, Єврокомісія схвалила переговорну рамку про вступ України до ЕС.

"Далі очікуємо рішення європейських лідерів щодо затвердження. І буде важливим і для України, і для всієї європейської спільноти - важливим та сильним сигналом - зробити все для початку переговорів уже під час бельгійського головування в першому півріччі цього року", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що це має бути нашим спільним темпом - і України, і Євросоюзу.

"Маємо чіткий порядок кроків та, впевнений, можемо досягти результату", - додав глава держави.

Переговори про вступ України до ЄС

Нагадаємо, у грудні 2023 року лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично вступні переговори ще не розпочалися. Для цього, зокрема, було необхідно, щоб Єврокомісія сформувала рамкові умови.

Вчора, 12 березня, Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Європейського союзу.

Як заявила в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.

 

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Володимир ЗеленськийВступ в ЄС