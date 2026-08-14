Зеленський очікує не менше ніж 30 тисяч знищених окупантів у серпні

Глава держави розповів про доповідь головкома ЗСУ Михайла Драпатого, і додав, що були визначені кроки й засоби для посилення напрямків Слов’янська та Костянтинівки.

Президент також подякував українським підрозділам, які знищують ворога, протидіють російським штурмам і російському "просочуванню".

"Я розраховую, що зараз, у серпні, буде не менше ніж 30 тисяч знищених окупантів", - зазначив Зеленський.

Він додав, що сьогодні мав розмову з міністром оборони Євгенієм Хмарою про потребу України в безпілотниках та в технологічній складовій.

Фінансування армії

"Детально обговорили і з ним, і на Ставці питання фінансів на армію. Треба максимально заповнити дефіцит. Обсяг серйозний: у першому півріччі було значно більше витрат, і це новий виклик тепер - знайти необхідні фінанси. Додаткові фінанси. Ми будемо говорити з партнерами", - наголосив глава держави.

Зеленський заявив, що розраховує на таку роботу Кабміну і Ради, яка дозволить Україні отримувати необхідні кошти. Президент підкреслив, що "технологічність нашої армії, наших оборонних операцій повинна й надалі зростати".