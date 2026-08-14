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Зеленский ожидает не менее 30 тысяч уничтоженных окупантов в августе

21:35 14.08.2026 Пт
2 мин
Глава государства рассказал и о новом вызове для украинской армии
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Украина ожидает уничтожения не менее 30 тысяч российских оккупантов в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о докладе главкома ВСУ Михаила Драпатого, и добавил, что были определены шаги и средства для усиления направлений Славянска и Константиновки.

Президент также поблагодарил украинские подразделения, которые уничтожают врага, противодействуют российским штурмам и российскому "просачиванию".

"Я рассчитываю, что сейчас, в августе, будет не менее 30 тысяч уничтоженных оккупантов", - отметил Зеленский.

Он добавил, что сегодня беседовал с министром обороны Евгением Хмарой о потребности Украины в беспилотниках и в технологической составляющей.

Финансирование армии

"Подробно обсудили и с ним, и на Ставке вопросы финансов на армию. Надо максимально восполнить дефицит. Объем серьезный: в первом полугодии было гораздо больше затрат, и это новый вызов теперь - найти необходимые финансы. Дополнительные финансы. Мы будем говорить с партнерами", - подчеркнул глава государства.

Зеленский заявил, что рассчитывает на такую работу Кабмина и Рады, которая позволит Украине получать необходимые средства. Президент подчеркнул, что "технологичность нашей армии, наших оборонных операций должна и дальше расти".

Напомним, потери российской армии в войне против Украины уже приближаются к 1,5 миллионам солдат. Для пополнения личного состава Кремль привлекает не только заключенных, но десятки тысяч иностранных наемников.

Отметим, Россия готовится к новой мобилизации. Российский диктатор планирует объявить ее после парламентских выборов осенью, чтобы "быстро" набрать в армию новых солдат.

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