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Офис президента о Саакашвили: не все должности требуют голосования

Новости » Политика     01.05.2020 - 11:43
Офис президента о Саакашвили: не все должности требуют голосования
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Тимошенко отрицает, что против назначения Саакашвили выступает Шмыгаль  

За назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ есть голоса в Верховной раде, однако не все должности, которые рассматривают для него, требуют голосования. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в ближайшее время станут известны подробности предложения Зеленского по назначению Саакашвили. Он также выразил уверенность, что Саакашвили подходит для должности вице-премьера, и опроверг информацию, что против назначения выступает премьер Денис Шмыгаль.

"Не все должности требуют голосования Верховной рады. Если надо будет голосовать за Саакашвили в Раде, голоса под это есть", - добавил Тимошенко.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Саакашвили может занять другую должность после консультаций с президентом Владимиром Зеленским. Он также заявил, что у Зеленского нашли другой формат, в котором будут работать с экс-президентом Грузии.

В то же время спикер Рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина заявил, что не уверен, поддержит ли назначение Саакашвили в Кабмин.

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