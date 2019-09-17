Зеленский объявил выговор двум замам Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор заместителям главы Офиса президента Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко. Соответствующий указ №699/2019 был опубликован на сайте президента Украины.

Согласно указу, выговор сделан за ненадлежащее исполнения должностных обязанностей во время рабочей поездки Зеленского в Днепропетровскую область.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины В. Зеленского в Днепропетровской области, объявить выговор: Трофимов Сергей Владимирович - первому заместителю руководителя Офиса Президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленович - Заместителю Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в указе.

Напомним, во время рабочего визита в Днепр Владимир Зеленский назначил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации. Им стал Александр Бондаренко.

Также Зеленский осмотрел капитально отремонтированный Центральный мост и признал, что переправу открыли вовремя.