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Зеленский объявил выговор руководителю Сумской области

Новости » Политика     01.07.2020 - 20:01
Зеленский объявил выговор руководителю Сумской области
Фото: Роман Грищенко (facebook.com Сумская ОГА)

Выговор объявили за недостатки в работе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской областной государственной администрации Роману Грищенко. Руководитель области получил выговор за недостатки в работе.

Об этом говорится в указе главы государства №261/2020.

Так, Грищенко получил выговор за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций.

О каких именно недостатках идет речь, в указе не объясняется.

Отметим, накануне глава государства сменил руководителей Сумской, Путивльской и Ямпольской районных государственных администраций.

Грищенко назначили на должность председателя Сумской ОГА в марте этого года.

До назначения он занимал должность военного прокурора Харьковского гарнизона, а до этого работал военным прокурором Киевского гарнизона.

Добавим, в сентябре 2019 года Зеленский объявил выговор двум заместителям тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийСумская областьвыговор
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