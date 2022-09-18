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Зеленский объяснил "затишье" на фронте

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Временное "затишье" на фронте является подготовкой украинских военных к освобождению еще ряда оккупированных городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед мы имеем определенное затишье, но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду (освобожденных городов - ред.), следующему ряду очень важных для нас всех слов (названий городов - ред.), которые обязательно должны звучать, потому что Украина должна быть свободна", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные освободили два села в Донецкой области.

Также мы писали, что, по данным заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, бойцы Вооруженных сил Украины освободили в Харьковской области 421 населенный пункт.

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