Зеленский объяснил вето закона об импичменте, принятого Радой 8 созыва

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

На сайте парламента опубликованы предложения президента к ветированному законопроекту

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил вето закона об импичменте президента, принятого Верховной радой 8 созыва. Так, на сайте парламента опубликованы предложения президента к ветированному законопроекту.

Отметим, президент высказал ряд замечаний к проекту закона "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины". Более подробно рассмотрим замечание, касающееся именно процедуры импичмента.

"Не могу согласиться также с предлагаемым законом подходом к унормированию в одном законодательном акте вопросов организации и порядка деятельности как временных следственных комиссий и временных специальных комиссий, так и специальной временной следственной комиссии Верховной рады Украины", - отмечает глава государства.

Президент отмечает, что согласно статье 89 Конституции Украины Рада в пределах своих полномочий может создавать ВСК для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов (часть вторая), а также для проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес, образует ВСК, если за это проголосовало не менее одной трети от конституционного состава Рады (часть третья).

Как и комитеты, временные специальные и временные следственные комиссии являются органами парламента, образующимися исключительно из числа народных депутатов Украины.

Указано, что предусмотренное пунктом 10 части первой статьи 85 Конституции Украины полномочие парламента по устранению президента Украины с поста в порядке особой процедуры связано с совокупностью конституционных норм, на которых основывается институт президента, в частности на статье 111 КУ.

Так, статья 111 Основного закона, нормируя процедуру импичмента, устанавливает, что для проведения расследования Верховная рада создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи; выводы и предложения временной следственной комиссии рассматриваются на заседании ВР (части третья и четвертая). Итак, статус и порядок деятельности специальной временной следственной комиссии, которая создается ВР согласно статье 111 Конституции Украины для проведения расследования во время импичмента, существенно отличается от статуса и порядка деятельности временных специальных и временных следственных комиссий, создаваемых парламентом в соответствии со статьей 89 Конституции Украины.

"Учитывая указанное нормирование вопросов деятельности специальной временной следственной комиссии, а также временных специальных и временных следственных комиссий в одном законодательном акте является неоправданным и таким, что не вытекает из положений Конституции Украины. Учитывая изложенное, возвращаю закон... для повторного рассмотрения и предлагаю согласовать его положения с требованиями Конституции Украины", - подчеркивает Зеленский.

Напомним, Зеленский 23 сентября ветировал законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины" (в новом созыве регистрационный номер проекта 0979), в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

Как писало РБК-Украина, спикер парламента предыдущего созыва Андрей Парубий 12 июня подписал законопроект №1098. Глава ВР подчеркивал, что документ был передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Отметим, парламент 6 июня одобрил во втором чтении законопроект №1098. За документ проголосовали 279 парламентариев. Так, в конце апреля нардепы приняли за основу в первом чтении законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях.