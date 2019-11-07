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Зеленський: у нас в Раді демократія, але це поки що

Новини » Політика     07.11.2019 - 18:30
Зеленський: у нас в Раді демократія, але це поки що
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський вважає, що всі спірні моменти необхідно вирішувати на внутрішніх засіданнях фракції

Президент України Володимир Зеленський пояснив розбіжності у фракції "Слуга народу" і заявив, що всередині неї "поки зберігається демократія". Про це він повідомив у своєму відеоблозі "Зе! Президент" в Youtube.

За словами Зеленського, депутати фракції повинні вирішувати всі спірні моменти на внутрішніх засіданнях фракції, а не виносити їх на засіданні Верховної ради.

"Є деякі помилки, є деякі моральні вчинки. Є депутати, які не хочуть голосувати за ті чи інші закони, хоча ми домовлялися. Коли обговорюються закони на засіданні фракції або в комітетах, там, будь ласка, сперечайтеся, але не виносьте це на засідання Ради. Якщо 70% фракції "Слуга народу" за той чи інший законопроект напередодні голосування, то ми всі голосуємо", - сказав президент України.

За його словами, "прості люди" у фракції, хоч і допускають помилки, проте є представниками різних верств населення.

"Я розумію нашого главу фракції. Давиду (Арахамії, - ред.) складно. І заступникам складно. Тому що такої партії ніколи не було. 254 людини - вони різні. Є ті, хто знає всі закони, вони освічені, провідні економісти з практикою, з досвідом, юристи. А є звичайні люди, фермери або з підприємств. Прості. Вони, вибачте на такому слові, довго в'їжджають. Тому є помилки. Вони показують ставлення того чи іншого класу, і показують тобі, де помилки, тому що представляють різні верстви суспільства з різною ментальністю і заробітком. Тому поки у Верховній раді у нас демократія, але поки", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що частина депутатів фракції "Слуга народу" відмовилися давати згоду на арешт нардепа Ярослава Дубневича. За словами голови фракції Давида Арахамії, відмова підтримувати затримання і арешт Дубневича була пов'язана із процедурою оформлення справи.

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