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Зеленский объяснил, почему украинцев не эвакуировали задолго до вторжения РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

США предлагали бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны за год до российского вторжения. Однако Украина не следовала таким указаниям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Nieuwsuur.

"Я с этим не соглашаюсь, потому что не стоит создавать ненужную панику. Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем. Только когда вторжение началось, мы предприняли эти шаги. Сейчас нам не хватает минимум 5 млрд долларов в бюджете. Этот дефицит возник в марте", - пояснил Зеленский.

Он отметил, если бы украинская власть пошла на предложенный США шаг, то у нас больше не было бы экономики.

"Тогда нам было бы очень трудно. Мы поняли, что гривна упадет, как и деньги и компании людей. И я думаю, это были большие риски. Что касается нашей армии, то она была готова - мы это показали им", - добавил президент.

Напомним, как ранее рассказывал глава государства, до начала полномасштабного российского вторжения некоторые западные партнеры предлагали Украине рыть окопы.

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Владимир Зеленскийэвакуация