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Зеленський пояснив, чому Україна не може ввести подвійне громадянство

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Київ, П'ятниця 03 вересня 2021 10:58
Зеленський пояснив, чому Україна не може ввести подвійне громадянство Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому країна не може ввести подвійне громадянство. Це через примусову паспортизацію українців на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "Дом".

Сам президент виступає за подвійне громадянство, а українські парламентарі розглядають це питання.

"Але дуже важливо тут - чи дійсно це на часі саме сьогодні. Бо є складнощі. Відносно тимчасової окупації нашого українського півострова. Ви знаєте правду, що є паспортизація, була вона довгою, понад 20 років проводилася паспортизація російськими паспортами громадян України на території Криму. Зараз відбуваються паралельні речі на території тимчасово окупованої частини Донбасу", - заявив Зеленський на зустрічі зі студентами, викладачами та представниками експертного середовища Стенфордського університету.

За його словами, близько 600 тисяч російських паспортів роздані на українських територіях, які зараз окуповані.

Зеленський зазначив, що в мирний час це питання парламентарі могли б швидко проголосувати, зробивши його пріоритетним.

Нагадаємо, раніше в МЗС заявили, що Україна має намір дозволити подвійне громадянство з країнами Європейського Союзу та іншими дружніми державами.

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Володимир Зеленський
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