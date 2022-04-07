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Зеленский об обвинениях в обстреле Белгорода: мы никогда не использовали оружие, чтобы атаковать РФ

Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Владимир Зеленский ответил на обвинения в обстреле Белгорода. Он отметил, что Украина никогда не использовала оружие, чтобы атаковать Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в интервью индийскому СМИ Republic Media Network.

По его словам, оружие Украина использует только для защиты.

Также Зеленский добавил, что Россия напала на Украину и страна-агрессор должна прекратить делать фейковые новости и жаловаться.

"Мы никогда не использовали оружие, чтобы атаковать РФ или кого-либо другого. Мы используем оружие, чтобы защищаться от того, кто на нас нападает... Они забывают, что есть спутники и можно все увидеть", - сказал президент.

Также мы писали, что Зеленский назвал страны, которые уже готовы обсуждать содержание международного соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 43-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину