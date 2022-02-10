Зеленский обсудил со Столтенбергом формат участия Украины в Мадридском саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом формат участия украинской делегации в Мадридском саммите Альянса. Мероприятие пройдет в июне текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

"Президент и генеральный секретарь обсудили модальность участия Украины в Мадридском саммите НАТО в июне текущего года и его ожидаемые результаты", - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись информацией о дипломатических мерах, которые Украина и НАТО принимают для противостояния угрозам России.