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Зеленский обсудил с Шольцем оборонную поддержку и санкции против РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны обсудили военную и финансовую помощь Украине и санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Twitter.

"Провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Отметили, что все виновные в военных преступлениях должны быть идентифицированы и наказаны. Обсудили антироссийские санкции, оборонную и финансовую поддержку Украины", - написал Зеленский.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц завил, что виновные в убийствах мирных жителей в украинском городе Буча виновны в военных преступлениях и должны быть привлечены к ответственности.

Добавим, Шольц также заявил, что Бундесвер помогает Украине оружием из собственных запасов. Он заверил, что Берлин продолжит и дальше поддерживать Киев.

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