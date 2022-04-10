Зеленський обговорив з Шольцем оборонну підтримку та санкції проти РФ

"Провів телефонну розмову з Олафом Шольцем. Наголосили, що всі винні у воєнних злочинах мають бути ідентифіковані та покарані. Обговорили антиросійські санкції, оборонну та фінансову підтримку України", - написав Зеленський.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц завив, що винні у вбивствах мирних жителів в українському місті Буча винні у військових злочинах і повинні бути притягнуті до відповідальності.

Додамо, Шольц також заявив, що Бундесвер допомагає Україні зброєю з власних запасів. Він запевнив, що Берлін продовжить і далі підтримувати Київ.

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