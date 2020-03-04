Зеленский обсудил с Шампанем расследование авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем расследование авиакатастрофы в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также Зеленский и Шампань обсудили вопросы компенсации родственникам погибших, полное расследование трагедии, исследования "черных ящиков".

"Украина полностью открыта в этом вопросе. И, при необходимости, готова сотрудничать с международными партнерами для полного получения информации из "черных ящиков", - отметил президент.

Зеленский рассказал о концессионных проектах, большой приватизации, а также сосредоточился на реформировании правовой системы. Кроме того, президент проинформировал канадскую делегацию о ситуации на Донбассе.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань с 4 по 6 марта будет с рабочим визитом в Украине. Как ожидалось, он проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером, министром иностранных дел. Отметим, Канада тоже является пострадавшей стороной в деле о катастрофе самолета МАУ.