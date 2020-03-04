Зеленський обговорив з Шампанем розслідування авіакатастрофи в Ірані

Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем розслідування авіакатастрофи в Ірані. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також Зеленський та Шампань обговорили питання компенсації родичам загиблих, повне розслідування трагедії, дослідження "чорних скриньок".

"Україна повністю відкрита в цьому питанні. І, за потреби, готова співпрацювати з міжнародними партнерами задля найповнішого отримання інформації з "чорних скриньок", - зазначив президент.

Зеленський розповів про концесійні проекти, велику приватизацію, а також зосередився на реформуванні правової системи. Крім того, президент поінформував канадську делегацію про ситуацію на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань з 4 по 6 березня буде з робочим візитом в Україні. Тоді очікувалось, що він проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єром, міністром закордонних справ. Зазначимо, Канада теж є постраждалою стороною у справі про катастрофу літака МАУ.