Зеленский обсудил с президентом Либерии пути решения продовольственного кризиса
Российская Федерация с вторжением в Украину спровоцировала мировой продовольственный кризис. Пути его решения президент Украины Владимир Зеленский обсудил совместно с президентом Либерии Джорждом Веа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.
Также в ходе телефонной беседы глава государства поблагодарил своего коллегу за поддержку украинского суверенитета и территориальную целостность, в том числе на площадке ООН.
Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что союзникам Украины необходимо создать военно-морскую коалицию, чтобы помочь снять российскую блокаду портов в Черном море.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал стратегические действия, которые могут ослабить продовольственный кризис, вызванный блокадой украинских морских портов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.