Зеленский обсудил с президентом Либерии пути решения продовольственного кризиса

Российская Федерация с вторжением в Украину спровоцировала мировой продовольственный кризис. Пути его решения президент Украины Владимир Зеленский обсудил совместно с президентом Либерии Джорждом Веа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Также в ходе телефонной беседы глава государства поблагодарил своего коллегу за поддержку украинского суверенитета и территориальную целостность, в том числе на площадке ООН.