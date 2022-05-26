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Зеленський обговорив з президентом Ліберії шляхи вирішення продовольчої кризи

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Київ, Четвер 26 травня 2022 00:25
Зеленський обговорив з президентом Ліберії шляхи вирішення продовольчої кризи Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Російська Федерація з вторгненням в Україну спровокувала світову продовольчу кризу. Шляхи його вирішення президент України Володимир Зеленський обговорив спільно з президентом Ліберії Джорждом Веа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

Також в ході телефонної бесіди глава держави подякував своєму колезі за підтримку українського суверенітету і територіальну цілісність, в тому числі на майданчику ООН.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що союзникам України необхідно створити військово-морську коаліцію, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський назвав стратегічні дії, які можуть послабити продовольчу кризу, спричинену блокадою українських морських портів.

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